YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X e Snapchat sono tutti stati inclusi nel divieto sui social media per gli under 16 nel Regno Unito

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Ieri è stato confermato che il Regno Unito approverà presto una legge che vieterà ai minori di 16 anni persino di accedere alla maggior parte delle piattaforme social. Si è sempre discusso sul limitare la quantità di social media a cui i giovani potevano accedere, ma il Primo Ministro Keir Starmer ha raggiunto la soluzione che un 'divieto totale' è semplicemente l'opzione più sicura ed efficace.

Secondo BBC News, Starmer ha osservato di non essere "disposto a compromettersi sulla sicurezza e la felicità dei nostri figli" e che tutto questo stava entrando in atto nel tentativo di restituire ai bambini la loro infanzia. Tuttavia, ha sollevato alcune domande.

Per esempio, un divieto totale implica che tutte le piattaforme social saranno fuori portata per i giovani, che includono anche piattaforme con elementi educativi come YouTube e piattaforme di comunicazione di base come WhatsApp. Quindi, cosa si sta effettivamente bandendo?

Il governo britannico non ha ancora pubblicato l'elenco completo delle piattaforme vietate, ma Starmer ha osservato che TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook e X sarebbero tutti interessati dalla legislazione. Quello che non sarà influenzato sono WhatsApp, Signal, YouTube Kids e persino Roblox.

Allo stesso modo, si nota che i minori di 16 anni dovranno dimostrare la loro età tramite un'identificazione digitale, che si tratti di una scansione facciale, di inserimento di una carta di credito legata alla persona in questione, o semplicemente di avere un'impronta online che confermi che qualcuno ha più di 16 anni. Questo è già in vigore per molte piattaforme o servizi online esclusivamente per adulti, incluso l'accesso all'intera gamma di funzionalità su molte piattaforme social.

La legislazione dovrebbe essere approvata in Parlamento entro Natale 2026 e entrerà in vigore nella primavera 2027.