YouTube vuole che gli spettatori risolvano il problema dell'IA slop

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I video di bassa qualità creati tramite l'IA vengono prodotti a un ritmo frenetico su YouTube, tutti alla ricerca di clic, visualizzazioni e ricavi pubblicitari. E sta diventando un problema serio, con rapporti che stimano che quasi il 20 percento dei video mostrati ai nuovi utenti possa essere classificato come "spazzatura dell'IA".

Ora stanno testando una soluzione che, a prima vista, potrebbe sembrare ragionevole: permettere agli utenti stessi di segnalare e valutare cosa è spazzatura generata dall'IA. L'idea è che noi, gli spettatori, aiuteremo a identificare ed eliminare i contenuti scadenti. Ma questo ha anche ricevuto critiche da diverse parti, che sostengono che YouTube stesso abbia la responsabilità ultima di affrontare la questione. Invece, sostengono, l'azienda sta semplicemente scaricando il problema sugli stessi spettatori.

YouTube ha già dichiarato di voler combattere la spazzatura generata dall'IA che inonda gran parte della piattaforma, e alcuni canali sono stati effettivamente rimossi, ma allo stesso tempo il volume continua a crescere man mano che gli strumenti IA diventano più economici e accessibili.

Cosa pensi si dovrebbe fare per gestire il problema dell'IA su YouTube?