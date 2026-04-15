YouTuber americano condannato a sei mesi di carcere per disturbo pubblico in Corea del Sud

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Il livestreamer/YouTuber americano Johnny Somali ha suscitato indignazione in Corea del Sud nel novembre 2024, quando le autorità di Seoul lo hanno accusato di disturbo pubblico dopo aver pubblicato un video di sé stesso che bacia e fa lap dance su una statua. Il fatto è che la statua rappresentava schiavi sessuali della Seconda Guerra Mondiale. Somali, il cui vero nome è Ismael Ramsey Khalid, è stato vietato di lasciare il paese da allora ed è stato condannato a sei mesi di carcere per disturbo pubblico, come riportato dalla BBC.

Il venticinquenne è noto per i suoi contenuti provocatori, che gli hanno portato il ban da diverse piattaforme di streaming. Attualmente Khalid ha circa 5.000 follower su YouTube e ha presentato delle scuse per il suo comportamento nel novembre 2024. Ma a volte una sola scusa non basta.

Un tribunale sudcoreano ha ora condannato Khalid per molteplici capi d'accusa, tra cui quello di essere un disturbo pubblico e di aver distribuito deepfake sessuali. Khalid è stato inoltre escluso dal lavorare con organizzazioni che assistono minori e persone con disabilità quando sarà infine rilasciato.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, si stima che circa 200.000 donne in Asia siano state costrette a essere schiave sessuali durante la guerra per i soldati giapponesi. Molti di loro erano coreani, altri provenivano da Cina, Filippine, Indonesia e Taiwan. Ci sono diverse statue in tutta la Corea del Sud, e Ismael Ramsey Khalid ha deciso di trasmettere in diretta una di queste statue mentre si baciava.

Non è stata la prima volta che Khalid ha creato una scena pubblica. Altri luoghi includono Tel Aviv, Israele e Giappone.