YouTuber che ha ucciso la fidanzata incinta mentre trasmetteva una diretta finta condannato all'ergastolo

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È stato finalmente raggiunto un verdetto riguardo all'omicidio di Natalie McNally. La donna di 32 anni, incinta di 15 settimane, è stata uccisa nella sua casa a Lurgan, Irlanda del Nord, il 18 dicembre 2022, tutto per mano del suo fidanzato, l'uomo di 36 anni Stephen McCullagh, che affermava di avere un alibi mentre si stava trasmettendo giocando ai videogiochi durante il periodo in cui McNally sarebbe stato ucciso.

Secondo Sky News, McCullagh ha dichiarato di essere stato in diretta streaming e quindi non poteva essere la persona che ha ucciso McNally, tuttavia ora si è scoperto che McCullagh ha effettivamente trasmesso una diretta preregistrata durante il periodo in cui era presumibilmente 'live', rendendo il suo alibi irrilevante.

Si dice che la diretta streaming sia stata registrata quattro giorni prima della notte dell'omicidio e, dopo che ciò è stato riportato, YouTube ha rimosso l'account di McCullagh dalla piattaforma.

Il giudice Mr. Justice Kinney, che si occupava della sentenza di McCullagh, ha anche menzionato che ciò mostrava una chiara intenzione e un piano per uccidere McNally, descrivendo la situazione con la seguente formulazione:

"Hai pianificato questo omicidio nei minimi dettagli spietati. Hai aggredito qualcuno che dichiari di amare in un assalto frenetico, caratterizzato dalla sua violenza eccessiva e gratuita. Nonostante quella frenesia, l'uccisione fu fredda e calcolata, come dimostrano i dettagliati piani che portarono all'omicidio e le tue azioni successive. Il tuo comportamento verso la famiglia McNally ha dimostrato la tua assoluta determinazione a coprire le tue tracce."

Il rapporto sottolinea anche che, nonostante queste terribili azioni, McCullagh è comparsa al funerale di McNally, tenutosi il giorno di Natale 2022 a casa della sua famiglia, lasciando la famiglia "devastata, sconvolta e scioccata".

Da allora McCullagh è stato condannato a una pena minima di 31 anni di carcere, una pena all'ergastolo.