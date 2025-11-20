Ys X: Proud Nordics fissa la data di uscita a febbraio e annuncia la nuova piattaforma

HQ

Nihon Falcom Corp. finalmente ha notizie sul prossimo capitolo della sua popolare e acclamata serie ARPG Ys. Ys X: Proud Nordics, la versione aggiornata e definitiva di Ys X: Nordics, arriverà il 20 febbraio 2026. E non è tutto: è stato anche confermato che la versione PlayStation 5, finora non ancora rivelata, sarà pronta entro quella data.

Ys X: Proud Nordics include sia l'avventura originale dell'avventuriero Adol e del pirata Karja contro i Greigr nel Golfo di Obelia, sia la nuova avventura sull'isola di Öland con i fratelli scudiero Canuto e Astrid, in una storia che si integra perfettamente nell'originale, uscita poco più di un anno fa.

Oltre a questa nuova avventura, Ys X: Proud Nordics aggiunge miglioramenti grafici, di controllo e di interfaccia, oltre a un nuovo dungeon di difficoltà più alta. Tutto questo sarà disponibile il 20 febbraio 2026 su PC, Nintendo Switch 2 e PS5. Pronto per l'avventura definitiva Ys X: Proud Nordics ? Guarda il trailer di annuncio qui sotto.