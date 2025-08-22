Ys X: Proud Nordics verrà lanciato su Steam e Switch 2 il prossimo anno

In Giappone, i giocatori hanno già avuto la possibilità di immergersi nel gioco di ruolo ambientato sull'isola svedese di Öland, anche se la versione del gioco condivide poco più del suo nome con la controparte del mondo reale. L'anno prossimo, i giocatori in Occidente metteranno le mani anche su Ys X: Proud Nordics, un'edizione migliorata di Ys X: Nordic. Sebbene non sia stata rivelata una data esatta, l'editore NIS America ha confermato una finestra di uscita per l'inizio del 2026.

Questa versione promette nuove trame, contenuti ampliati, nuove ambientazioni avventurose, nuovi boss, battaglie nell'arena e altro ancora all'interno di un mondo che presenta luoghi come Bergen, il Regno di Danmorc e la già citata isola di Öland. Proud Nordics verrà lanciato su PC tramite Steam e Nintendo Switch 2. È stato rilasciato anche un trailer di un minuto, che mostra i personaggi del gioco, il sistema di combattimento, la navigazione delle navi e il mondo di gioco più ampio. Dai un'occhiata qui sotto.