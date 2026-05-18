Yu-Gi-Oh! Duel Links dà il via all'evento Road to Worlds, dando ai giocatori la possibilità di competere ai Campionati Mondiali

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Yu-Gi-Oh! Duel Links offre ai giocatori la possibilità di guadagnarsi un posto nello Yu-Gi-Oh! Campionati Mondiali 2026, con Speed Duel e Rush Duel. Il gioco mobile con 150 milioni di download in tutto il mondo ha dato il via alla sua campagna Road to Worlds, e anche se non cerchi di essere il miglior duellante del mondo, puoi comunque procurarti delle carte fantastiche, consumabili e altro ancora.

Se effettui l'accesso durante il periodo della campagna, guadagnerai le seguenti ricompense:



Carta Drago Cremisi (VELOCITÀ / Prismatico)



Carta Mago Oscuro (RUSH / Arte Alternativa / Stile Prismatico / OR)



Carta Dark Magician Girl (RUSH / Arte Alternativa / Stile Prismatico / Sala Opera)



1x Mazzo Struttura SPEED DUEL (Junk Enforcers)



1x mazzo struttura RUSH DUEL (Quest of Transam)



1x Carta Cronaca (Animata)



2x 500 Gemme



Biglietto di Sblocco Personaggio 2x



2x Biglietto Abilità



Inoltre, se giochi a Speed Duel tra il 1° e il 15 giugno, e a Rush Duel tra l'1 e l'8 giugno, potresti guadagnarti un invito ai Campionati Mondiali in Giappone. Le qualificazioni si svolgono in due tappe, con la seconda tappa che si svolge dal 12 al 15 giugno per Speed Duel, e dal 5 all'8 giugno per Rush Duel. Se ottieni un piazzamento abbastanza alto in uno dei qualificatori, puoi avere la possibilità di vincere.