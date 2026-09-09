Yu-Gi-Oh! GX Tag Force avrà nuova vita e un nuovo nome sulle console Nintendo Switch il prossimo anno

Yu-Gi-Oh! GX Tag Force è tornato. No, non stiamo parlando dell'uscita di Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 4, ma invece il terzo gioco sta ricevendo nuova vita e un nuovo nome, dato che è stato confermato che uscirà per Nintendo Switch e Switch 2 all'inizio del prossimo anno.

Yu-Gi-Oh! Tag Force GX ti vede iscriverti alla Duellist Academy. Potrai fare coppia con oltre cento personaggi, sfruttando i punti di forza dei loro mazzi e rendendoti una minaccia duellante con le tue carte.

Grafica moderna, duelli potenziati e altro ancora saranno portati in questa ristampa, che arriverà il 16 febbraio 2027. I preordini di Yu-Gi-Oh! Tag Force GX sono aperti da oggi e potete vedere il trailer qui sotto:

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Secondo un comunicato stampa, il gioco arriverà anche su Steam. I giocatori che acquistano la versione PC del gioco riceveranno un libro digitale, oltre a sfondi e icone bonus, mentre i giocatori di Nintendo Switch e Switch 2 ricevono bonus separati a seconda che acquistano le edizioni fisiche o digitali.

I possessori fisici hanno accesso a tre carte speciali dal gioco di carte Yu-Gi-Oh! (Yubel, Wicked Canon e Hope for the Future), che faranno il loro debutto fisico 20 anni dopo la loro prima apparizione nell'anime. Gli acquirenti digitali riceveranno le stesse tre carte, ma in formato digitale, oltre a un Winged Kuriboh Mate.