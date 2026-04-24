Yu-Gi-Oh! Il TCG ti permette di prepararti per il torneo più velocemente che mai con i nuovi mazzi Leggendari Moderni

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Konami ha lanciato i Legendary Modern Decks 2026 per lo Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili, che combina tre mazzi che sono stati giocati al massimo livello in un unico pacchetto, permettendoti di testare strategie vincenti e carte da solo, oppure semplicemente portarle a giocare con un amico.

I tre mazzi disponibili nel pacchetto Legendary Modern Decks 2026 sono Sky Strikers, apparso per la prima volta in Dark Saviours nel 2018 e raggiunto la top 4 nello Yu-Gi-Oh! Campionati Mondiali dello scorso anno. Il suo stile di gioco è migliorato dall'aggiunta di nuove carte, tra cui Sky Striker Ace - Camellia, Prototype Sky Striker Ace - Amatsu, Surgical Striker - S.P.E.C.T.R.A., e Combined Maneuver - Engage Zero.

X-Sabers è il mazzo successivo nella lista, ed è un po' più vecchio, arrivato per la prima volta nel 2009. Si concentra su sciame e Synchro Summoning, e come Sky Strikers, include anche carte nuove di zecca che includono versioni foil di vecchi preferiti. Infine, c'è Mitsurugi, il mazzo più recente del trio, e uno focalizzato sui Rituali. Può essere usato da solo, oppure avere le sue carte combinate con Fiendsmith, Ryzeal, Orcust e altri stili di gioco simili.

Tutti questi mazzi si riuniscono in un unico pacchetto da 168 carte. C'è un mix di carte nuove, veterane e di base che possono essere usate in qualsiasi mazzo, il che significa che anche i fan esperti vorranno provarla. Consulta qui una panoramica completa per maggiori informazioni.

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