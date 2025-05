Yuji Horii crede che ora sarebbe il momento ideale per sperimentare con l'intelligenza artificiale come ha fatto con The Portopia Serial Murder Case

HQ

Quando un paio di anni fa è uscito il tentativo in anticipo sui tempi di Square Enix di consentire a un'intelligenza artificiale di generare una versione moderna di un gioco classico, The Portopia Serial Murder Case, è stato accolto con un'accoglienza molto negativa, con feroci critiche sulla scarsa qualità di questa reinvenzione artificiale della classica visual novel di Enix del 1983. Naturalmente, dal 2023 ad oggi, la tecnologia non solo è avanzata, ma si è lentamente infiltrata in tutti gli strati della società, nel lavoro e nel modo in cui ci relazioniamo con l'informazione. Questo è il motivo per cui molti più studi di gioco stanno ora osando implementare un uso più o meno limitato dell'intelligenza artificiale nei giochi: l'intrattenimento è la prossima frontiera.

Come abbiamo già accennato di recente, uno dei momenti più emozionanti durante la nostra copertura del Comicon 2025 Napoli è stata l'intervista personale che abbiamo avuto l'onore di fare con Yuji Horii, padre di Dragon Quest e del moderno JRPG. Non abbiamo parlato solo del futuro del franchise di Dragon Quest, dell'eredità di Akira Toriyama o di un remake "contemplato" di Chrono Trigger. C'è stato spazio anche per analizzare lo stato attuale di un altro genere che Horii conosce molto bene, come le visual novel.

Il nostro David Caballero ha chiesto a Horii come vede la scena attuale di questo genere tradizionalmente di nicchia al di fuori del Giappone e il suo crescente impatto sul pubblico europeo, grazie anche a creatori come Kazutaka Kodaka (The Hundred Line, Danganronpa) o Kotaro Uchikoshi (Zero Escape). In particolare, se ora darebbe un'altra possibilità a un remake di The Portopia Serial Murder Case, di cui era il designer originale. Horii non ha chiarito se affronterà nuovamente il suo lavoro da quel punto di vista, ma ha detto che gli piacerebbe esplorare più usi dell'IA in altri giochi, ad esempio un gioco di avventura:

"Di recente, ho fatto un remake di Portopia usando l'intelligenza artificiale, poiché l'intelligenza artificiale sta diventando sempre più avanzata".

"Non sono sicuro che sia possibile, ma sarebbe molto divertente avere un gioco d'avventura in cui i giocatori possano conversare con l'intelligenza artificiale, risolvendo casi".

Quindi il gioco è fatto. Anche a 71 anni, Yuji Horii è ancora impegnato nell'innovazione e nell'applicazione di nuove tecnologie per continuare a raccontare storie sempre più vicine ai giocatori. Puoi guardare l'intervista completa e sottotitolata con il master JRPG qui sotto.