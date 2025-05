Yujii Horii sta ancora "lavorando sodo" su Dragon Quest XII, la serie "potrebbe essere compatibile con Switch 2"

HQ

Annunciato nel 2021, creduto morto, ma poi reintrodotto l'anno scorso, Dragon Quest XII: The Flames of Fate si avvicina alle sue fasi finali di sviluppo lentamente ma costantemente. E se il creatore della serie Yuji Horii ha detto che il team stava "lavorando sodo" al gioco all'inizio di quest'anno, è solo che, anche se con parole leggermente sfumate, ecco cosa ci ha detto l'altro giorno.

"Sì, davvero, non posso dire nulla, mi scuso", ha detto Horii-san a Gamereactor al 25° Comicon di Napoli quando gli è stato chiesto un aggiornamento sul progetto, magari sui personaggi, sull'ambientazione o sul suo nuovo sistema di combattimento. "Ce la sto facendo, ci sto lavorando molto", insiste nel video qui sotto. "Posso solo dire che anche il prossimo lavoro sarà fantastico, lavorando davvero sodo. Per favore, non vedo l'ora, è l'unica cosa che posso dire".

Guarda il video completo per vedere come il leggendario designer definisce i JRPG tradizionali o come ricorda l'amato artista Akira Toriyama, scomparso un anno fa.

Più tardi abbiamo anche chiesto a Horii-san dell'altro elefante nella stanza: l'imminente uscita di Nintendo Switch 2, il successore di una piattaforma in cui sia Dragon Quest XI S che i remake di Dragon Quest III e I & II HD-2D hanno riscosso un grande successo.

"Sì, credo che potrebbe essere compatibile anche con Switch 2", risponde in modo succinto, senza specificare se si riferisca alla serie Dragon Quest in generale o all'imminente dodicesimo capitolo principale, né condividere ulteriori riflessioni sulla piattaforma stessa.

Ora, dopo aver anticipato un potenziale remake di Chrono Trigger, cosa non vedete l'ora di vedere da Yuji Horii e dal suo team di Square Enix? E vi aspettate che Dragon Quest XII, XI e i remake HD-2D arrivino a segno, o vengano migliorati su Switch 2?