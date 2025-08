Yuke's ha acquisito Aquaplus per circa 5,3 milioni di dollari

HQ

Probabilmente non avevi questo sulla tua cartella del bingo del 2025. Yuke's, lo sviluppatore noto per giochi di wrestling come WWE 2K19 (e le voci precedenti) e AEW: Fight Forever, ha acquisito lo studio giapponese noto come Aquaplus, un team con esperienza nella creazione di giochi di visual novel.

In un accordo del valore di 783,5 milioni di yen, che equivale a circa 5,3 milioni di dollari/4 milioni di sterline, l'acquisizione vedrà sia Aquaplus che la sua controllata Fixrecords Co. entrare a far parte di Yuke's, con il consolidamento che dovrebbe essere completato nel settembre 2025.

Parlando di questo accordo, il documento di annuncio spiega quanto segue:

"Attraverso questo trasferimento di azioni, è stato deciso di procedere con la transazione sulla base dell'aspettativa che fare di Aquaplus, che ha punti di forza nella produzione di scenari di gioco, una filiale di Yuke, che è molto apprezzata per le sue capacità tecnologiche e l'esperienza di pianificazione nello sviluppo di software di gioco, creerà sinergie che miglioreranno le capacità di contenuto di entrambe le società. Di conseguenza, si prevede che ciò contribuirà al miglioramento del valore aziendale di entrambe le società".

Non è chiaro in che modo questa acquisizione andrà a beneficio di Yuke's a lungo termine, ma lo sviluppatore ha due giochi in uscita solo questo ottobre. Entrambi verranno lanciati il 23 ottobre, con uno che è Double Dragon Revive per l'editore Arc System Works e il secondo che è Full Metal Schoolgirl per D3Publisher.