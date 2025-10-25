Yuki Tsunoda si scusa con i Racing Bulls dopo i commenti maleducati su Liam Lawson

HQ

Il pilota della Red Bull Yuki Tsunoda si è scusato con la sua ex squadra Racing Bulls per i commenti "molto inutili" sul pilota della Racing Bulls Liam Lawson. Tsunoda si è lamentato del fatto che Lawson "fa sempre qualcosa di proposito, ed è una stronzata", dopo che il giapponese si è sentito bloccato dal neozelandese durante il turno di qualificazione sprint ad Austin lo scorso fine settimana.

Una settimana dopo, prima del Gran Premio del Messico, Tsunoda ha detto di essersi scusato per la squadra, nella stessa conferenza stampa di Lawson, che ha detto di non sapere nulla della questione. Era la prima volta che si incontravano di persona da allora, e tra i due piloti regnava la cordialità, sapendo che attualmente sono appesi a un filo, senza un posto sicuro il prossimo anno in questo sport.

Non dimentichiamo che, all'inizio della stagione, Lawson era compagno di squadra di Verstappen in Red Bull e Tsunoda in Racing Bulls, prima che le scuderie sorelle decidessero di scambiarsi i posti viste le scarse prestazioni di Lawson (anche se Tsunoda non era molto meglio).

Sarebbe prudente se non causassero molti problemi, dato che nessuno dei due sa ancora se continueranno a correre nel 2026: si vocifera che Isack Hadjar sarà promosso al secondo posto della Red Bull e il pilota di Formula 2 Arvid Lindbald (solo 18 anni) verrebbe promosso a Racing Bulls, lasciando solo un posto libero per entrambi.

