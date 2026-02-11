Yuki Tsunoda torna su una F1 a San Francisco questo mese... Alla guida della RB7 2011

HQ

Yuki Tsunoda ha perso il suo posto di pilota in F1 la scorsa stagione, nel cambio di posti tra Red Bull e Racing Bull e nella partecipazione di Liam Lawson (che rimane in Racing Bull) e Isack Hadjar (che diventerà compagno di squadra di Max Verstappen in Red Bull). Il secondo posto dei Racing Bulls sarà occupato da un rookie, il diciottenne britannico e svedese Arvid Lindblad, ma Tsunoda "rimarrà nella famiglia Red Bull", hanno detto.

Tsunoda lavorerà come pilota di riserva per la Red Bull, e ora sappiamo che il pilota giapponese avrà una sola possibilità di guidare un posto in F1 in un evento dimostrativo per fan a San Francisco il 21 febbraio.

"Non vedo l'ora di uscire, fare qualche ciambella e fare davvero rumore in F1 davanti al pubblico", ha detto il venticinquenne, che guiderà la RB7, la Red Bull che Sebastian Vettel e Mark Webber guidarono nel 2011, che ha ottenuto 12 vittorie, oltre al titolo costruttori e piloti quell'anno.