Yunnan in Cina colpita da un terremoto di magnitudo 5.0

HQ

Dopo i recenti terremoti di 7,5 e 6,5 registrati quest'estate rispettivamente in Venezuela e Papua Nuova Guinea, il primo con conseguenze disastrose, è stato rilevato un nuovo sismo nel sud-ovest della Cina. In particolare, un terremoto di magnitudo 5,0 ha colpito la provincia dello Yunnan con una profondità ridotta di 6 km nella contea montuosa di Moijang, vicino a Pu'er, a circa 100 km dai confini tra Laos e Vietnam.

Al momento della stesura non ci sono segnalazioni di vittime o danni, ma secondo Reuters, i servizi ferroviari sono stati interrotti per precauzione, con treni fermati e ispezioni dei binari. Ciò causò ritardi sulla ferrovia internazionale Cina-Laos, ma le autorità non trovarono feriti o danni materiali, e la rete elettrica locale rimase operativa.