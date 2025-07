Yves Guillemot respinge Stop Killing Games: "Niente dura per sempre"

HQ

L'alto dirigente di Ubisoft ha pesato sulla campagna in corso "Stop Killing Games", un'iniziativa che richiede agli sviluppatori di giochi di implementare modalità offline per i titoli che attualmente si basano su una connessione Internet o server attivi per funzionare.

La campagna ha riscosso un successo clamoroso, raccogliendo oltre un milione di firme, che la qualifica ufficialmente come Iniziativa dei Cittadini Europei. La sua richiesta principale: i giochi che sono stati acquistati dovrebbero rimanere giocabili anche dopo la chiusura dei server.

Questo argomento è emerso durante la recente assemblea generale annuale di Ubisoft, in cui un azionista ha interrogato direttamente Guillemot sulla controversa chiusura di The Crew nel marzo dello scorso anno, una mossa che ha effettivamente acceso l'intero movimento.

La risposta di Guillemot? Ha difeso le azioni dell'azienda come ragionevoli, sostenendo che tutti i giochi online ricevono un forte sostegno per tutta la loro vita, ma che alla fine tutto deve finire. Le sue esatte parole:

"Il supporto per tutti i giochi non può durare per sempre."

Ha anche sottolineato che Ubisoft dà ai giocatori un preavviso di 30 giorni prima di chiudere un servizio, che secondo lui è in linea con le norme del settore. Guillemot ha sottolineato che Ubisoft vede i giochi come servizi, non come prodotti permanenti, e ha aggiunto che stanno lavorando alle modalità offline per The Crew 2 e Motorfest.

Per quanto riguarda l'iniziativa Stop Killing Games, diversi politici, tra cui il vicepresidente del Parlamento europeo Nicolae Ștefănuță, hanno espresso il loro sostegno, sostenendo che "il gioco appartiene all'acquirente, non all'azienda". Nel frattempo, il gruppo di pressione Video Games Europe ha sollevato preoccupazioni per l'aumento dei costi di sviluppo e le potenziali complicazioni legali.

Che ne pensi? I giochi devono essere considerati servizi o prodotti duraturi una volta acquistati?