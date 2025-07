Zach Cregger dice che il suo film Resident Evil non sarà completamente fedele alla tradizione dei giochi

Di solito, quando i fan vedono un pezzo di media adattato in un film o in uno show televisivo, la cosa principale che cercano è l'accuratezza. La cosa nuova li fa provare le stesse emozioni di quella vecchia? Gli adattamenti che abbandonano temi e momenti dal materiale originale possono spesso raccogliere molte critiche, ma non tutti vogliono semplicemente raccontare la stessa storia.

Zach Cregger, regista di Barbarian e dell'imminente Weapons, ha recentemente parlato con SFX Magazine (grazie, Bloody Disgusting), dove ha parlato del suo film Resident Evil. Essendo il prossimo film nella lista di Cregger dopo Weapons, si sta facendo un'idea più precisa di come sarà questo adattamento.

"Sono un gigantesco fanResident Evil del gioco. Li ho giocati tutti. Non so quante volte ho semplicemente ripetuto [RE4] ancora e ancora. Lo adoro", ha detto Cregger. "Non sto assolutamente cercando di essere completamente obbediente alla tradizione dei giochi. Sto cercando di raccontare una storia che sembri autentica per l'esperienza che si prova quando si gioca".

"Non credo di infrangere nessuna regola importante, ma riconosco anche che, qualunque cosa io faccia, le persone verranno a cercarmi online. Quindi tutto quello che voglio fare è fare un film davvero buono e raccontare una storia che sia avvincente", ha continuato Cregger. "Devo anche dire che non ho mai visto un film del genere".

Il film Resident Evil di Zach Cregger arriverà nelle sale il 18 settembre 2026.