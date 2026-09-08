Zach Cregger dice che Resident Evil i detentori dei diritti sapevano di aver bisogno di una nuova prospettiva per mantenere il franchise fresco

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Il film Resident Evil di Zach Cregger sembra una lettera d'amore ai giochi, anche se ha cambiato molto che la gente potrebbe riconoscere. Invece di seguire uno dei preferiti del franchise come Chris, Claire Redfield o Leon Kennedy, il film ci racconterà la storia di un nuovo personaggio, qualcuno che cerca semplicemente di sopravvivere mentre la città intorno a lui si trasforma nel caos infestato dagli zombie.

Parlando recentemente con Jacqueline Coley per Seen on the Screen, Cregger ha rivelato come abbia finito per affrontare Resident Evil. Una voce diceva che Cregger fosse stato avvicinato dai detentori dei diritti dopo l'uscita di Barbarian. Questa voce è stata smentita dall'ammissione di Cregger, che ha detto di aver presentato la sua idea con passione per realizzare il suo film.

"Sono uscito a pranzo con un dirigente e praticamente ho detto 'per favore lasciami fare questo.' Ho proposto questa storia davvero semplice su un personaggio che fa un viaggio a piedi dal punto A al punto B e ho in qualche modo pianificato come avrebbe rispettato tutte le meccaniche di gioco," ha detto Cregger. Lo studio, Constantin Film, non ne è stato immediatamente convinto, ma Cregger sapeva che dovevano andare da un'altra parte con Resident Evil. Crede che lo studio volesse un "nuovo angolo" per il franchise, anche se non sapeva quale potesse essere.

Cregger afferma anche con sicurezza che qualsiasi dubbio che pensi che abbia "appena dato Resident Evil a [il film] retroattivamente" si smentirà quando vedrà il prodotto finale.

Lo scopriremo presto, quando Resident Evil uscirà il 18 settembre.