Zach Cregger ha dato "carta bianca" per realizzare il suo film Resident Evil

Mentre vediamo sempre più adattamenti videoludicici sul grande schermo, Resident Evil è un franchise che non è estraneo al mondo cinematografico. Ci sono molti film live-action, molti con Milla Jovovich ma anche molti oltre, oltre a serie TV live-action e una marea di adattamenti animati. Resident Evil I fan hanno sempre avuto il piacere di adattarsi, ma forse nessuno di questi è emozionante quanto il prossimo in arrivo.

Lo diciamo mentre il genio dell'horror Zach Cregger sta attaccando la famosa saga horror di Capcom. Il regista di Weapons and Barbarian sta dirigendo un nuovo film e sembra che riceverà un sostegno finanziario come nessun altro prima d'ora.

Questo è stato confermato in un'intervista a Deadline con il CEO di Constantin Film, Oliver Berben, che ha parlato brevemente del film Resident Evil di Cregger e di come al regista sia stata data "carta bianca per fare quello che voleva fare con quell'IP."

Berben aggiunge: "Con Resident Evil, abbiamo avuto un percorso incredibile con uno dei IP internazionali di maggior successo, con oltre un miliardo di dollari al botteghino per molti anni e ora stiamo creando qualcosa di nuovo, non solo una nuova idea narrativa, ma per permettere a una nuova generazione di prendere in mano la proprietà intellettuale e creare qualcosa di diverso."

Questo non è tutto ciò che Berben ha detto su Cregger e Resident Evil, poiché ha anche confermato che il progetto non sarà un adattamento 1:1 di uno dei videogiochi, poiché è "lontano da tutto ciò che è collegato a Resident Evil, solo perché Zach Cregger ha il suo stile."

Sei entusiasta per Cregger's Resident Evil ? Vale la pena ricordare che la prossima settimana, Resident Evil Requiem uscirà su PC, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2.