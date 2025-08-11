Zach Cregger ha un'idea per un film DC

HQ

Zach Cregger sta cercando di essere uno degli uomini più ricercati di Hollywood in questo momento. Dopo aver pubblicato il suo Barbarian del 2022 seguito dall'acclamato Weapons, ha una comprovata esperienza. Ma, se ti aspettavi che Cregger continuasse a seguire il suo istinto horror, potresti avere una grande sorpresa in arrivo.

Parlando con The Hollywood Reporter, Cregger ha detto di aver sviluppato una sceneggiatura per un film DC chiamato Henchmen. L'ha scritto prima di scrivere Barbarian e, sebbene la storia si svolga nel mondo della DC, non presenta un supereroe come protagonista.

Secondo le fonti, il film segue invece uno scagnozzo di Gotham City che riesce a mettere fuori combattimento Batman con un colpo di fortuna. Batman avrebbe avuto una breve apparizione nel film e Harley Quinn sarebbe stato un personaggio chiave insieme al Joker, ma nemmeno i nostri protagonisti.

Cregger ha anche rivelato di avere un progetto segreto di fantascienza in lavorazione, ma in questo momento la direzione sembra essere impostata per il film di Resident Evil, e dovremo aspettare e vedere cosa Cregger inventerà dopo un altro periodo horror.