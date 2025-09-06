Zach Cregger promette un adattamento fedele Resident Evil

Zach Cregger, il regista noto per Barbarian e Weapons, sta assumendo Resident Evil. Ciò che rende questo ancora più selvaggio è che Cregger non ha mai visto nessuno dei film precedentiResident Evil, ma questo non lo ferma. In una recente intervista al podcast Double Toasted, Cregger ha confermato di essere profondamente coinvolto nello sviluppo della sua versione dell'iconica serie horror di Capcom.

"Tutto quello che posso dire è che è fedele all'esperienza dei giochi e si svolge nel mondo dei giochi... E ciò significa che segue un protagonista dal punto A al punto B mentre scende sempre più in profondità nell'inferno... Ho giocato molte migliaia e migliaia di ore di Resident Evil, e mi sento come se sapessi come può andare quel ritmo... Non ho mai visto un film Resident Evil, e quindi, sai, immagino che se ci sono persone là fuori che sono solo fan accaniti del franchise cinematografico, probabilmente non sono davvero preparate per quello che sto per fare. Ma penso che le persone che sono fan dei giochi saranno probabilmente entusiaste".

È impressionante - e forse anche rinfrescante - che Cregger non abbia visto nessuno dei film precedenti, il che significa che non sarà influenzato da essi mentre crea la sua visione. Con Weapons che ha superato i 200 milioni di dollari al botteghino, ha già dimostrato di sapere come realizzare qualcosa di audace e inaspettato. Ora, i suoi occhi sono puntati su uno dei franchise horror più amati dei videogiochi.