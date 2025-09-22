Zack Cregger conferma cheWeapons il prequel "è reale"

HQ

Weapons si è trasformato in un grande successo per il regista Zack Cregger, che non sta perdendo tempo ad espandere quell'universo. Parlando con Fangoria, Cregger ha rivelato che un film prologo è ufficialmente in lavorazione, con la Warner Bros. già a bordo. Non si tratta solo di un mucchio di idee vaghe, ha sottolineato, ma di un vero e proprio progetto con una storia che non vede l'ora di raccontare.

L'obiettivo? Zia Gladys, naturalmente, l'inquietante personaggio portato in vita così brillantemente da Amy Madigan inWeapons. "È reale e ne ho parlato con la Warner Bros. C'è una storia e ne sono piuttosto entusiasta. Non sono stronzate", ha detto Cregger.

Secondo il regista, l'idea di un prequel incentrato su Gladys è in ebollizione da prima ancoraWeapons che la premiere fosse presentata in anteprima. Secondo quanto riferito, le prime bozze della sceneggiatura presentavano due interpretazioni molto diverse del personaggio, una delle quali "significativamente meno umana" di quella che il pubblico alla fine ha visto.

Se Cregger tornerà dietro la macchina da presa per questo prequel rimane incerto, poiché è attualmente concentrato sul suo prossimo film di Resident Evil. Ma i fan di Weapons possono già iniziare a speculare: quanto sarà profondo e oscuro il retroscena di zia Gladys?