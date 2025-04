Zack Snyder dirigerà il film UFC Brawler

HQ

E' stato annunciato il prossimo progetto cinematografico di Zack Snyder, che sarà ad un passo dalle sue solite produzioni ispirate ai supereroi e alla fantascienza. Con Brawler, il regista sta facendo un passo sul ring per portarci una storia realistica e cruda in stretta collaborazione con l'UFC.

Secondo quanto riferito, il film si concentrerà su un giovane talento con un'educazione difficile, un viaggio che lo porterà dalle strade di Los Angeles alla possibilità di vincere un titolo di campione, dove dovrà combattere mostri reali e immaginari per realizzare il suo sogno.

Snyder dirige e co-sceneggia il film con Shay Hatten e Kurt Johnstad, entrambi i quali hanno già lavorato con lui in Rebel Moon. Non è ancora chiaro esattamente quando Brawler verrà rilasciato o su quale piattaforma verrà mostrato. Ma si spera che l'occhio di Snyder per l'estetica torni utile qui.

In una dichiarazione, ha dichiarato:

"Dietro ogni grande combattente c'è la storia di come ci sono arrivati. UFC è il leader mondiale negli sport da combattimento e sono onorato di collaborare con loro per raccontare questa incredibile storia".

Cosa ne pensi, un film UFC prodotto da Snyder potrebbe essere buono?