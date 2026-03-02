Zack Snyder: "Non vedo l'ora di vedere il prossimo Superman "

HQ

I fan discutono regolarmente su quale universo DC sia il migliore dopo che la versione di Zack Snyder è stata accantonata a favore di una nuova guidata da James Gunn e Peter Safran. Vengono lanciati commenti arrabbiati e aggressivi su quali Superman preferiscono, e tutto viene criticato.

Detto ciò, Zack Snyder e James Gunn sono buoni amici che hanno lavorato insieme al remake acclamato del 2004 di Dawn of the Dead, tra le altre cose. Spesso sono stati visti l'uno sull'altro social media, hanno confermato di parlare regolarmente e l'anno scorso sono apparsi entrambi in un ritratto meta-ironico in un episodio di Rick and Morty. Tuttavia, questo non ha calmato i fan più tossici, e forse è per questo che Snyder ora commenta la controversia lodando Gunn e il nuovo Superman.

Ecco cosa ha detto Snyder quando è apparso recentemente nel podcast Happy, Sad, Confused:

"James' Superman, che è fantastico e tutto il meglio per loro, e non vedo l'ora di vedere il prossimo film, ed è semplicemente fantastico."

Ma non si fermò lì. Quando gli è stato chiesto se ci fosse qualcosa di speciale e unico che gli piace nel lavoro di Gunn, Snyder ha risposto:

"Certo, James è unico nel suo modo di raccontare storie, nella sua capacità di canalizzare la cultura mitologica e pop in quello che considererei un punto di vista iconico e molto particolare, sia toccante che divertente.

È il migliore che riesco a immaginare, e penso che sia un grande custode di quel mondo. Quindi, sai, è una cosa buona. È fantastico per i tifosi."

Detto ciò, ovviamente non abbiamo illusioni che i tifosi si calmeranno a riguardo, ma si può sempre sperare. In realtà è possibile apprezzare sia lo Snyderverse che il nuovo DCU, credici o no.

Il sequel Superman Man of Tomorrow debutterà a luglio 2027, ma vedremo già David Corenswet come Superman di nuovo a giugno, quando Supergirl uscirà nei cinema.