Zack Snyder rivela una foto antica di Superman di Henry Cavill prima del servizio fotografico Man of Steel

Anche se oggi potremmo avere un Superman diverso e un regista diverso a guidare il nuovo universo cinematografico DC, c'è ancora molto amore per il Man of Steel di Zack Snyder. Lo stesso Snyder conserva chiaramente bei ricordi delle riprese del film, poiché ha condiviso una rara foto trovata di 15 anni fa, che mostra uno sguardo anticipato sulla versione di Superman di Henry Cavill.

Snyder non ha spiegato la storia dietro la foto nel suo post su Instagram, ma è stata la prima foto che abbia mai scattato a Cavill, scattata con la sua macchina fotografica Nikon. Vediamo Cavill girato da quello che sembra uno specchio di trucco, indossando un costume da Superman che non è affatto bello come il suo Man of Steel.

Forse era per un primo test cinematografico. Considerando che 15 anni fa ci pone due anni prima dell'uscita di Man of Steel, è difficile immaginare che questo fosse il primo giorno completo di produzione o qualcosa del genere. È comunque un bel momento di nostalgia, sicuramente scatenerà ancora più amore e nostalgia per l'era Superman di Cavill.