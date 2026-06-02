Zack Snyder si occupò di dirigere la reimmaginazione Escape from New York

Una certa fanbase si è appena entusiasmata molto per un nuovo film. Zack Snyder, l'uomo dietro 300, Watchmen, gran parte del DCEU e Rebel Moon, ha ora un nuovo progetto in programma, e non è altri che una reinterpretazione del classico di John Carpenter Escape from New York.

Secondo The Hollywood Reporter, il film sarà anche scritto da Snyder e verrà presentato nelle prossime settimane a studi e streamer. Il regista originale, John Carpenter, è ancora coinvolto, poiché detiene i diritti sulla proprietà intellettuale insieme a StudioCanal. È anche coinvolto nel remake come produttore esecutivo.

Hollywood cerca di reinventare Escape from New York da anni. New Line deteneva i diritti per un certo periodo, desiderando che Gerard Butler interpretasse il personaggio chiave di Snake Plissken (interpretato da Kurt Russell nell'originale del 1981). Poi, la 20th Century Fox ha acquistato i diritti nel 2017, e successivamente si è trasferita a StudioCanal.

La trama del film originale segue Snake Plissken, un ex eroe militare richiamato in servizio dopo che l'elicottero del presidente degli Stati Uniti si schianta in una Manhattan distopica, dove l'isola viene usata come enorme prigione. Plissken deve farsi strada combattendo fuori dalla città in rovina, con il Presidente al seguito. Si dice che la versione di Snyder cercherà di emulare l'originale, con effetti più pratici e un'atmosfera più cruda.