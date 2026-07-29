Zangief fa il suo debutto come portatelefono, e Street Fighter fan lo adoreranno

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Se hai bisogno di un nuovo portatelefono e ne vuoi uno che dimostri sia un gamer che sia garantito che faccia saltare le sopracciglia a chiunque lo veda volare in alto sulla fronte, 52Toys ha ora sviluppato il prodotto giusto per te.

È una figura di Zangief, basata sulla versione Street Fighter 6, nel mezzo di un devastante suplex. Puoi vedere com'è qui sotto e, se ne vuoi uno, puoi preordinarlo tramite BBTS, tra gli altri rivenditori, per 24,99 dollari, con consegna prevista per gennaio 2027.