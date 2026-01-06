Gamereactor

They Will Kill You

Zazie Beetz deve sopravvivere a un incubo simile a Ready or Not in They Will Kill You

Il film horror d'azione parla di sopravvivere a un culto della morte in un covo pieno di trappole.

Non ne avete mai abbastanza di film militari da un solo uomo come John Wick e la serie Nobody ? Se è così, abbiamo davvero un film degno di nota. Warner Bros. ha condiviso il primo trailer del prossimo They Will Kill You, un film d'azione-horror-commedia che segue una donna mentre deve superare un culto della morte e fuggire dal loro covo pieno di trappole durante una serata maniacale e da incubo.

Con Zazie Beetz alla guida e protagonista al fianco di Myha'La, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham e Patricia Arquette, questo film è scritto dallo sceneggiatore e regista Kirill Sokolov, con Andy e Barbara Muschetti di IT come produttori.

Secondo la sinossi del film, ci viene detto di aspettarci quanto segue: "Il film scatena una commedia horror d'azione intrisa di sangue e ad alto intenso intenso in cui una giovane donna deve sopravvivere alla notte al Virgilio, la misteriosa e contorta trappola mortale di un culto demoniaco, prima di diventare la loro prossima offerta in una battaglia sfacciata e unica tra uccisioni epiche e umorismo nero e malizioso."

Presto potrete vedere They Will Kill You, dato che il film debutterà nelle sale già dal 25 marzo 2026. Potete vedere l'ultimo trailer qui sotto.

HQ

