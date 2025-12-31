Zelda: Breath of the Wild è ora giocabile in VR grazie a una nuova mod

HQ

Sarebbe facile liquidare Nintendo come poco interessata alla realtà virtuale, dato che non esistono visori per Switch e quindi non c'è modo di giocare a tali titoli. Ma non sarebbe del tutto giusto.

Per prima cosa, una volta avevano Virtual Boy, che può essere considerato una prima VR, e per poi hanno rilasciato Nintendo Labo: VR Kit qualche anno fa - che in realtà era una VR primitiva. Ovviamente, molte persone pensano che sia un peccato perché i loro mondi di gioco, come il Regno dei Funghi e Hyrule, sarebbero meravigliosi da esplorare in VR.

Fortunatamente, ci sono sempre modder ingegnosi, e ora un gruppo è riuscito a rendere The Legend of Zelda: Breath of the Wild giocabile in VR in prima persona.

La mod offre:



Completamente stereo-renderizzato con 6DOF. Non viene utilizzata una renderizzazione oculare alternata.



Supporto completo per mani e braccia. Puoi gocciolare con tutti i vestiti più eleganti.



Impugna armi, torce e armi bokoblin in combattimento.



Gesti per equipaggiare e lanciare le armi.



Usa i comandi di movimento per interagire con il mondo e risolvere enigmi o appiccare incendi.



Modalità terza persona opzionale.



Grande compatibilità con le mod. BetterVR modifica solo il codice e nessun dato di gioco. La maggior parte delle altre mod dovrebbe essere compatibile.



Devi possedere il gioco tu stesso per usare la mod, e gli sviluppatori negano le copie pirata, ma supponiamo che Nintendo non sarà comunque molto entusiasta di questa mossa. Se vuoi vedere come appare Hyrule dal punto di vista della VR, guarda il video qui sotto. Meglio sbrigarsi, perché c'è il rischio che sparisca.