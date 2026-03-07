Zelda, doppiatrice di Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, parla fluentemente l'hyliano

HQ

Forse non è una lingua che tutti parlano, ma immaginiamo che sia un grande vantaggio usare l'Hylian nella vita quotidiana. È qualcosa che la doppiatrice di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, Patricia Summersett, ha in tasca, dopo aver imparato una versione specifica di Hylian prima di recitare nel gioco.

Parlando con IGN, Summersett ha detto di essersi insegnata da sola l'alfabeto Hylian mentre registrava per Breath of the Wild. "È qualcosa che ho fatto all'inizio, quando stavo registrando [Breath of the Wild] e stavo appena iniziando a sfogliare [il libro compagno della serie] Hyrule Historia le diverse versioni delle lingue di tutti i giochi precedenti," ha detto.

"Ovviamente, Breath of the Wild non era ancora uscito, quindi non sapevo cosa ci sarebbe stato in quel gioco. Ma ho visto Twilight Princess Hylian, ed è così bello. Pensavo che probabilmente avrei potuto imparare quei caratteri, che sono essenzialmente l'alfabeto, e ho iniziato a esercitarmi su questo davanti a un caffè. Quindi ora posso scrivere un po' fluente e usarlo sempre."

La prossima volta che vedremo la Principessa Zelda in un nuovo formato, Summersett non la interpreterà, poiché sarà la rappresentazione live-action del personaggio nel film The Legend of Zelda. "Sono sicuro che vedrai un protagonista potente in Zelda," Summersett ha detto del film, che sembra essere entusiasta quanto noi lo siamo noi.