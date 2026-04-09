Zelensky accoglie con favore la de-escalation dell'Iran, segnala la prontezza al cessate il fuoco con la Russia

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran mercoledì, affermando che Kiev è pronta a "rispondere allo stesso modo" se Mosca fermerà gli attacchi. In un post su X, Zelensky ha sottolineato che un cessate il fuoco in Medio Oriente potrebbe aiutare a stabilire le condizioni per accordi diplomatici più ampi.

L'Ucraina ha ripetutamente chiesto alla Russia di accettare un cessate il fuoco completo nel suo conflitto quadriennale, permettendo così negoziati per un accordo di pace. Il paese ha inoltre schierato più di 200 specialisti in Medio Oriente per contrastare gli attacchi con droni iraniani, con Zelensky che ha sottolineato che le squadre militari ucraine continueranno a lavorare per rafforzare le capacità di sicurezza regionale.

Come afferma Zelensky sui social media:

L'Ucraina ha sempre chiesto un cessate il fuoco nella guerra condotta dalla Russia qui in Europa contro il nostro stato e il nostro popolo, e sosteniamo il cessate il fuoco in Medio Oriente e nel Golfo che apre la strada agli sforzi diplomatici. L'Ucraina ripete ancora una volta alla Russia: siamo pronti a rispondere allo stesso modo se i russi cesseranno i loro attacchi. È ovvio a tutti che un cessate il fuoco può creare le giuste condizioni pregiudice per gli accordi.