Zelensky accusa la Russia di attacchi "dimostrativi e cinici" in vista dei colloqui di pace a Washington

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato i recenti attacchi russi su aree civili come deliberatamente provocatori in vista del suo incontro a Washington con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Questo è stato un attacco russo dimostrativo e cinico. Sono consapevoli che oggi si sta svolgendo a Washington un incontro che affronterà la fine della guerra. Discuteremo con il presidente Trump su questioni chiave", ha scritto Zelensky su X.



Gli attacchi, che hanno colpito i quartieri residenziali nel nord e nel sud-est, hanno ucciso diverse persone, tra cui bambini piccoli. Zelensky ha descritto gli attacchi come cinici e volti a minare gli sforzi diplomatici, sollecitando al contempo un continuo sostegno internazionale.

Ora, gli Stati Uniti e i leader europei stanno facendo pressione a Washington per ottenere garanzie di sicurezza e un percorso verso una soluzione post-bellica. Nel frattempo, Mosca sostiene di non prendere di mira direttamente i civili e continua le operazioni militari sul terreno.