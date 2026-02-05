Zelensky afferma che 55.000 soldati ucraini sono stati uccisi in guerra con la Russia

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che circa 55.000 soldati ucraini siano stati uccisi sul campo di battaglia dalla totale invasione russa, secondo una nuova intervista trasmessa mercoledì dalla televisione francese. La figura include sia soldati professionisti che coscritti.

Parlando con France 2 in un'intervista preregistrata, Zelensky ha aggiunto che il bilancio ufficiale delle vittime non tiene conto del gran numero di soldati ancora dichiarati dispersi, suggerendo che le perdite complessive potrebbero essere maggiori. E non ha fornito dati aggiornati sul personale ferito.

L'ultima stima segna un aumento rispetto alla precedente valutazione pubblica di Zelensky nel febbraio 2025, quando aveva detto all'emittente statunitense NBC che più di 46.000 militari ucraini erano stati uccisi nel conflitto...