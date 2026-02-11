Zelensky afferma che è in corso una revisione nelle difese aeree ucraine

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che sono in corso cambiamenti significativi nel sistema di difesa aerea del paese e in altre aree di protezione civile, quasi quattro anni dopo l'invasione su larga scala della Russia. Dopo aver incontrato i vertici militari martedì, Zelensky ha dichiarato che parti della rete di difesa aerea (incluse unità intercettori e squadre mobili di fuoco in alcune regioni) sono in fase di "ricostruzione praticamente completa".

Nel suo discorso serale, Zelensky ha detto di aver avuto discussioni dettagliate con il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi, il Capo di Stato Maggiore Andrii Hnatov e il Ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. Ha sottolineato che la riforma delle difese aeree è solo un elemento di uno sforzo più ampio per rafforzare la protezione dell'Ucraina contro attacchi missilistici e di droni, e ha rinnovato le richieste agli alleati occidentali di fornire armi più avanzate.

Il presidente ha inoltre criticato i funzionari locali per la loro risposta ai recenti attacchi su larga scala russi, in particolare a Kiev, dove centinaia di abitazioni hanno subito interruzioni di riscaldamento in condizioni di temperature sotto zero. Zelensky ha detto che le autorità di diverse regioni, tra cui Kharkiv, Poltava e Odesa, stanno affrontando interruzioni elettriche, avvertendo che i leader della comunità saranno ritenuti personalmente responsabili per mancate tutela dei servizi essenziali...