Zelensky afferma che gli Stati Uniti trascurano la collaborazione Russia-Iran e si fidano troppo di Putin

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è apparso in un nuovo podcast (The Rest is Politics ), dove, tra le altre cose, afferma che gli Stati Uniti hanno ignorato le prove che la Russia abbia aiutato l'Iran a colpire le basi americane in Medio Oriente perché si "fidano" di Vladimir Putin. Zelensky afferma che i satelliti russi avevano mappato infrastrutture energetiche critiche negli stati del Golfo e in Israele, oltre alle posizioni delle basi militari statunitensi, per poi condividere queste informazioni con Teheran per supportare gli attacchi.

Critica i negoziatori dell'amministrazione Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, per aver passato troppo tempo con Putin e per non aver compreso le intenzioni della Russia. Zelensky definisce inoltre la recente visita del vicepresidente USA JD Vance a Budapest per sostenere il leader ungherese Viktor Orbán come "non utile" e sottolinea che non interferirà nelle elezioni ungheresi.

Infine, Zelensky invita l'Europa a rafforzare la cooperazione militare con Ucraina, Regno Unito, Turchia e Norvegia, avvertendo che senza un tale blocco l'Europa non può competere con la potenza militare russa. "Senza Ucraina e Turchia, l'Europa non avrà un esercito simile a quello che ha la Russia. Con Ucraina, Turchia, Norvegia e Regno Unito, controllerete la sicurezza sui mari, non su un solo mare," aggiunge