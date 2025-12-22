Zelensky afferma che i colloqui di guerra si stanno avvicinando alla svolta: "Molto vicini a un risultato reale"

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato lunedì che i negoziati volti a porre fine alla guerra durata quasi quattro anni con la Russia sono "molto vicini a un risultato reale", a seguito dei recenti colloqui tra Stati Uniti e nazioni europee.

Negoziatori ucraini ed europei hanno tenuto una serie di incontri con gli inviati statunitensi in Florida, mentre i rappresentanti russi hanno tenuto discussioni separate con funzionari americani. Zelensky ha detto che entrambe le parti tornavano a casa per riportare i colloqui.

Le discussioni si sono concentrate su un piano in 20 punti proposto dai mediatori statunitensi, che è stato rivisto dopo le iniziali critiche dell'Ucraina e dei suoi alleati. Sono in negoziazione anche garanzie di sicurezza per l'Ucraina e piani per la ripresa economica postbellica.

Presidente ucraino Volodymyr Zelensky:

"Sembra tutto molto degno... E qui è importante che questo sia il lavoro nostro (Ucraina) e degli Stati Uniti d'America. Questo suggerisce che siamo molto vicini a un risultato reale."

"(Sul piano a 20 punti) Non tutto è ideale con questo, ma il piano c'è. Il blocco base di tutti i documenti è pronto. È basilare. Ci sono alcune questioni per cui non siamo preparati. E sono certo che ci sono questioni per le quali i russi non sono preparati."

"Abbassare il prezzo del petrolio russo, forti sanzioni globali e continuare ad esercitare altre forme di pressione sono ciò che può convincere anche una persona testarda. Quest'anno è già stato fatto molto per ridurre i fondi disponibili per la macchina bellica russa."