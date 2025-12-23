Zelensky afferma che "i documenti preliminari sono stati ora preparati" dopo "colloqui produttivi con gli Stati Uniti"

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che diversi documenti preliminari sono stati preparati dopo quelli che ha descritto come colloqui produttivi tra funzionari ucraini e rappresentanti degli Stati Uniti, volti a porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina.

Scrivendo su X, Zelensky ha detto che le discussioni con gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno riguardato garanzie di sicurezza per l'Ucraina, la ripresa postbellica e un quadro di base per porre fine al conflitto e prevenire future invasioni russe.

Ha ringraziato i partner europei per il loro sostegno e ha detto che l'Ucraina continuerà il dialogo con Washington, sottolineando che la diplomazia deve essere sostenuta da pressioni sulla Russia e da un sostegno continuo all'Ucraina.

Presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X:

"Rustem Umerov e Andrii Hnatov hanno consegnato un rapporto dettagliato dopo i loro incontri con la squadra americana. Hanno lavorato in modo produttivo con gli inviati del presidente Trump e sono ormai stati preparati diversi documenti preliminari. In particolare, questi includono documenti sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, sulla ripresa e su un quadro di base per porre fine a questa guerra."

"I punti per oggi sono stati fissati in modo da corrispondere all'obiettivo di porre effettivamente fine alla guerra e alla necessità di prevenire una terza invasione russa. Ogni round di negoziati e incontri contribuisce a tutelare gli interessi dell'Ucraina, e continueremo questo lavoro con lo stesso modo costruttivo."

"Sono anche grato ai partner europei per il loro supporto e coordinamento. Non vediamo l'ora di continuare il dialogo con gli Stati Uniti. È essenziale che la diplomazia vada sempre di pari passo con la pressione necessaria sulla Russia e il supporto necessario all'Ucraina."

"Ogni attacco russo contro l'Ucraina e gli intensi attacchi russi in prima linea dimostrano che l'impegno dell'Ucraina a porre fine alla guerra supera di gran lunga quello della Russia - e questo deve essere affrontato aumentando la pressione globale sull'aggressore. Grazie a tutti coloro che stanno con l'Ucraina!"