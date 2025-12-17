Zelensky afferma che il piano di pace potrebbe essere presentato alla Russia entro pochi giorni

HQ

Zelensky afferma che le proposte per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina potrebbero presto essere finalizzate e presentate al Cremlino dagli inviati statunitensi, dopo due giorni di colloqui con funzionari americani a Berlino.

I negoziatori statunitensi hanno affermato che le discussioni hanno risolto circa il 90% delle questioni più difficili con Kiev, suscitando un cauto ottimismo. Ma non ci sono ancora segni che la Russia sia disposta a scendere a compromessi e Mosca non ha partecipato ai colloqui.

Cosa sappiamo delle proposte

Zelensky ha detto che le proposte includono garanzie di sicurezza per l'Ucraina che sarebbero legalmente vincolanti e sostenute da un voto al Congresso degli Stati Uniti, con tutele che ha descritto come simili all'Articolo 5 della Nato. Ha avvertito che se la Russia rifiutasse il piano, l'Ucraina cercherà sanzioni più severe contro Mosca e più armi da Washington.

Uno dei maggiori punti di discussione rimane il territorio, in particolare la regione del Donbas. L'Ucraina ha escluso la rinuncia, mentre gli Stati Uniti hanno proposto una possibile "zona economica libera" come compromesso, un'idea sottolineata da Zelensky non significherebbe il controllo russo.

Il Cremlino ha dichiarato di non aver ancora visto proposte formali e ha ribadito la sua posizione di lunga data, inclusa l'opposizione alle truppe straniere in Ucraina. Nonostante alcune affermazioni di alcuni leader europei secondo cui la pace potrebbe essere più vicina che mai dal 2022, i diplomatici avvertono privatamente che i colloqui potrebbero riguardare più il mantenimento del sostegno statunitense all'Ucraina che la conquista di un accordo con il presidente Vladimir Putin.