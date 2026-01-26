Zelensky afferma che l'accordo sulle garanzie di sicurezza statunitensi è pronto al 100% per la firma

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il tanto atteso documento che delinea le garanzie di sicurezza statunitensi per l'Ucraina è completamente preparato e pronto per essere firmato, con Kiev ora in attesa che Washington confermi il momento e il luogo. Parlando a Vilnius durante un'apparizione congiunta con leader lituani e polacchi, Zelensky ha descritto l'accordo come un passo chiave per la sicurezza futura dell'Ucraina.

Secondo il presidente ucraino, il documento è completo e sarà inviato per la ratifica sia al Congresso degli Stati Uniti che al parlamento ucraino una volta formalmente firmato. Ha sottolineato che le garanzie degli Stati Uniti rimangono centrali per Kiev, soprattutto mentre la guerra con la Russia si avvicina al suo quarto anno.

I commenti di Zelensky sono arrivati dopo che negoziatori ucraini e russi si sono incontrati ad Abu Dhabi nel fine settimana nei loro primi colloqui trilaterali con mediatori statunitensi. Sebbene non sia stato annunciato alcun progresso, entrambe le parti hanno segnalato la volontà di continuare le discussioni, con un altro turno previsto per il prossimo weekend. Zelensky ha detto che i colloqui avevano ridotto il numero di questioni irrisolte nel quadro a 20 punti proposto da Washington.

Tuttavia, ha chiarito che persistono disaccordi fondamentali. Zelensky ha accusato Mosca di spingere l'Ucraina a cedere le regioni orientali che non è riuscita a occupare militarmente, una richiesta che Kiev continua a rifiutare categoricamente. La posizione dell'Ucraina sull'integrità territoriale, ha detto, non è cambiata.

Pur riconoscendo che sarà necessario un compromesso per far progredire il processo, Zelensky ha sottolineato che ogni accordo deve rispettare la sovranità dell'Ucraina. Ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno cercando di colmare il divario tra le due parti, ma ha avvertito che la pace non può avvenire a costo dell'abbandono dei principi fondamentali...