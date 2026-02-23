Zelensky afferma che Putin "ha iniziato la Terza Guerra Mondiale" e deve essere fermato

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il leader russo Vladimir Putin "ha iniziato la Terza Guerra Mondiale" e ha avvertito che solo una pressione militare ed economica sostenuta può costringere Mosca a fare un passo indietro.

Queste sono state le sue ultime dichiarazioni in una nuova intervista alla BBC, in cui ha respinto l'idea di cedere territori occupati per assicurarsi un cessate il fuoco, sostenendo che ritirarsi dalle aree strategiche dell'Ucraina orientale e meridionale indebolirebbe il paese e diviserebbe la sua società. Ha inoltre respinto le idee secondo cui la cessione di territori attualmente detenuti dalla Russia potrebbe soddisfare il Cremlino, affermando che qualsiasi pausa permetterebbe semplicemente a Mosca di riorganizzarsi prima di proseguire la guerra.

Volodymyr Zelensky // Shutterstock

Zelensky ha anche reagito alle pressioni del presidente USA Donald Trump, che ha esortato l'Ucraina a muoversi rapidamente verso un accordo. Pur riconoscendo la dipendenza dell'Ucraina dal supporto militare occidentale, ha insistito che il paese non avrebbe perso la guerra e ha presentato la vittoria come la preservazione dell'indipendenza e, in ultima analisi, il ripristino dei confini ucraini del 1991.

Nonostante le sfide in corso sul campo di battaglia e le tensioni politiche con gli alleati, Zelensky sosteneva che diplomazia e pressione militare dovevano procedere in parallelo. Fermare Putin, ha detto, non solo garantirebbe il futuro dell'Ucraina, ma avrebbe anche prevenuto un conflitto globale più ampio...