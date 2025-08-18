Zelensky atterra a Washington per incontrare Trump

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato a Washington in vista di colloqui cruciali con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accompagnato dai principali alleati europei.

"Sono già arrivato a Washington, domani incontrerò il presidente Trump. Domani parleremo anche con i leader europei. Sono grato a @POTUS per l'invito. Condividiamo tutti il forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido e affidabile".



L'incontro arriva mentre Kiev cerca di garantire una pace duratura resistendo alle proposte considerate favorevoli a Mosca. I leader europei mirano a sostenere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, garantendo una posizione unitaria durante i delicati negoziati.

Nel frattempo, entrambe le parti affrontano pressioni per trovare un terreno comune, bilanciando le realtà militari sul terreno con gli imperativi diplomatici. Zelensky ha sottolineato che qualsiasi accordo deve rispettare la sovranità dell'Ucraina e fornire garanzie di sicurezza durature.