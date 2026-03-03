Zelensky avverte che la guerra con l'Iran potrebbe rallentare le consegne di armi all'Ucraina: "Temo che possa accadere"

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran potrebbe interrompere il flusso di armi su cui Kiev fa affidamento per difendersi dalla Russia. In un'intervista al Corriere della Sera, ha detto che un precedente ciclo di combattimenti tra Israele e Iran aveva già rallentato le consegne militari all'Ucraina, aggiungendo: "Non è ancora accaduto, ma temo che potrebbe accadere."

Zelensky ha sostenuto che il nuovo conflitto lascia il presidente russo Vladimir Putin come "un alleato debole" che "parla, ma non agisce", ma ha sottolineato che l'Ucraina non può permettersi interruzioni nel sostegno occidentale. Ha confermato che un incontro trilaterale previsto tra Stati Uniti e Russia è ancora previsto per l'inizio di marzo, anche se la sede potrebbe cambiare da Abu Dhabi a una sede europea.

Il leader ucraino ha inoltre affrontato le tensioni con Ungheria e Slovacchia riguardo al gasdotto Druzhba, affermando che rimane inoperativo a causa degli attacchi russi e che può essere riparato solo dopo un cessate il fuoco. Con l'aggravarsi della crisi mediorientale, Kiev osserva attentamente eventuali cambiamenti nelle priorità militari statunitensi che potrebbero influenzare il campo di battaglia interno...