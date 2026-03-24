Zelensky avverte la Russia che pianifica basi di controllo droni in Bielorussia

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Volodymyr Zelensky afferma che la Russia intende stabilire stazioni di controllo a terra per droni d'attacco a lungo raggio in Bielorussia, sollevando preoccupazioni per un ruolo ampliato di Minsk nella guerra.

Citando l'intelligence militare ucraina, Zelensky afferma che si potrebbero costruire quattro strutture di questo tipo, permettendo alla Russia di operare i droni in modo più efficace sia dal territorio bielorusso che dalle aree occupate dell'Ucraina.

Il leader ucraino ha ripetutamente avvertito del coinvolgimento più diretto della Bielorussia nel conflitto, osservando che la cooperazione precedente tra Mosca e Minsk aveva già intensificato l'impatto degli attacchi russi.

Zelensky afferma che l'Ucraina ha informato i suoi partner internazionali dello sviluppo e ha segnalato che Kiev risponderà se i piani andranno avanti. "Ci saranno risposte a questo. E si sentiranno."

La Bielorussia non ha ancora commentato le affermazioni, ma la mossa segnalata segnerebbe un'ulteriore escalation nella dimensione regionale della guerra, complicando ulteriormente le dinamiche di sicurezza lungo il fianco orientale della NATO.