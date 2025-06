Zelensky cerca il sostegno del G7 mentre la partenza di Trump offusca il vertice

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Martedì, Volodymyr Zelensky ha invitato i leader del G7 a rafforzare il loro impegno nei confronti dell'Ucraina mentre il vertice continua senza Donald Trump, che è partito in anticipo per affrontare le crescenti tensioni in Medio Oriente.



Mentre Zelensky pianifica incontri chiave con gli alleati, tra cui, l'assenza del presidente degli Stati Uniti ha gettato incertezza su potenziali accordi. Le discussioni più ampie sul commercio, l'intelligenza artificiale e i conflitti globali subiscono ritardi, con bozze di dichiarazioni lasciate non firmate da Washington.