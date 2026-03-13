Zelensky cerca sostegno a Parigi mentre la guerra in Medio Oriente distoglie l'attenzione dall'Ucraina

HQ

Volodymyr Zelenskiy si reca a Parigi venerdì per cercare garanzie di un continuo sostegno occidentale, mentre l'espansione della guerra in Medio Oriente distoglie l'attenzione globale dalla lotta dell'Ucraina contro la Russia.

Il conflitto che coinvolge l'Iran ha sollevato preoccupazioni a Kiev sul fatto che le forniture di armi possano essere deviate altrove, in particolare nei sistemi di difesa aerea di cui l'Ucraina ha urgentemente bisogno per contrastare attacchi con missili e droni russi.

Zelensky ha avvertito che l'Ucraina già affronta una grave carenza di missili per la difesa aerea. Gli stati del Golfo che si difendono dagli attacchi iraniani stanno anche utilizzando un gran numero di sistemi intercettori, potenzialmente rafforzando le forniture globali e complicando gli sforzi degli alleati occidentali dell'Ucraina per mantenere l'aiuto militare.

Come riportato da un funzionario della presidenza francese:

Il messaggio chiave di questa visita, e il suo scopo principale, è mostrare che nulla - nessuna crisi, nessuno sviluppo - potrà distogliere la nostra attenzione dall'Ucraina, che per noi rimane una questione di sicurezza importante. Il nostro sostegno all'Ucraina non vacillerà.