Zelensky chiede un nuovo sistema per controllare le vendite di droni in Ucraina

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Volodymyr Zelensky afferma che governi e aziende straniere non dovrebbero poter acquistare droni ucraini direttamente dai produttori senza la supervisione governativa. Secondo The Guardian, il presidente ucraino ha chiesto un nuovo sistema per regolamentare tali vendite, avvertendo che esportazioni incontrollate potrebbero influire sulle difese del paese.

Zelensky ha detto che Kiev aveva già rimproverato un produttore per aver venduto intercettori di droni senza considerare l'impatto sulle esigenze militari dell'Ucraina. L'interesse per la tecnologia dei droni ucraini sarebbe cresciuto in mezzo ai conflitti in Medio Oriente, dove alleati degli Stati Uniti cercano strumenti per contrastare gli attacchi con droni iraniani.

Sulla diplomazia, Zelensky ha detto che l'Ucraina attende il prossimo ciclo di colloqui di pace con Russia e Stati Uniti. Secondo il leader ucraino, Washington ha proposto di ospitare una riunione, ma finora la Russia ha rifiutato di inviare una delegazione.