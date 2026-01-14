Zelensky chiede una profonda riforma del sistema di mobilitazione ucraino

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato mercoledì che il paese necessita di cambiamenti di profonda portata nel modo in cui mobilita le truppe per la guerra contro la Russia.

Scrivendo su X dopo aver incontrato il neonominato ministro della difesa, Mykhailo Fedorov, Zelensky ha detto che erano già state adottate misure per distribuire il personale in modo più equo tra le brigate di prima linea.

Ma ha sottolineato che queste misure non sono sufficienti. Zelensky ha affermato che il sistema di mobilitazione deve essere rielaborato per supportare meglio le forze di difesa e sicurezza ucraine, proteggendo al contempo il funzionamento dell'economia più ampia. Ecco cosa ha detto:

Presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X:

Un incontro con il Ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov. Sono grato ai membri del parlamento per aver sostenuto Mykhailo. Abbiamo immediatamente identificato le prime priorità per il Ministero della Difesa.

La principale è la difesa aerea. Ci sono decisioni concrete che devono essere attuate il più rapidamente possibile.

La seconda priorità è rafforzare significativamente la componente tecnologica, in coordinamento con i militari, per fermare l'avanzata degli occupanti russi sul campo di battaglia, oltre a risolvere problemi legati alla logistica di prima linea. In particolare, avverrà un audit accelerato dei finanziamenti del settore della difesa. Mykhailo presenterà modi per affrontare le carenze esistenti. Sono anche in preparazione decisioni per aumentare la paga dei nostri guerrieri in prima linea. Stiamo anche lavorando separatamente sulle forniture di droni: il Ministero della Difesa dell'Ucraina deve introdurre un livello base di fornitura di droni per le brigate da combattimento e garantire l'acquisto di droni specializzati in grado di colpire il nemico a maggiori profondità.

In terzo luogo, il Ministero della Difesa dell'Ucraina proporrà soluzioni sistemiche ai problemi accumulati all'interno dei Centri di Reclutamento Territoriale. Sono già state prese decisioni per garantire una distribuzione più equa del personale tra le brigate da combattimento. Tuttavia, sono necessari cambiamenti molto più ampi nel processo di mobilitazione che garantiscano maggiori opportunità sia per le Forze di Difesa e Sicurezza ucraine sia per i processi economici nel nostro Stato. Il Ministro della Difesa dell'Ucraina presenterà a breve anche il nuovo team del ministero.