Zelensky dell'Ucraina esplora una partnership per la sicurezza con la Giordania

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato domenica di aver discusso una possibile partnership di sicurezza con il re Giordane Abdullah II, focalizzata sulla difesa contro attacchi con droni in un contesto di crescenti tensioni dovute al conflitto iraniano in corso. Zelensky ha detto ai giornalisti tramite Telegram che i colloqui hanno coperto "la situazione complessiva in Medio Oriente e nella regione del Golfo" e la possibilità di una cooperazione più stretta su questioni di sicurezza.

Kiev ha offerto la sua esperienza nella difesa aerea e la tecnologia dei droni agli stati del Golfo in cerca di protezione dagli attacchi di droni iraniani. Zelensky ha sottolineato l'esperienza dell'Ucraina, sottolineando che quattro anni di guerra contro la Russia, inclusi attacchi con droni di fabbricazione iraniana, hanno insegnato la necessità di un sistema unificato per salvaguardare le persone e le infrastrutture critiche.

Le discussioni con la Giordania seguono i recenti accordi dell'Ucraina sulla cooperazione in materia di difesa con gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar. Zelensky sta cercando un sostegno più ampio dalle nazioni del Golfo, mentre l'Ucraina affronta incertezza riguardo agli aiuti militari occidentali e alle difficoltà finanziarie per la produzione interna di armi.