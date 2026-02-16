Zelensky dice che gli Stati Uniti chiedono troppo spesso concessioni all'Ucraina, ma non alla Russia

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato sabato che gli Stati Uniti troppo spesso chiedono all'Ucraina, piuttosto che alla Russia, di fare concessioni nei colloqui di pace, esprimendo la speranza che gli incontri mediati dagli USA a Ginevra della prossima settimana saranno "seri e sostanziali." Ha inoltre accusato Mosca di cercare di ritardare le decisioni cambiando il suo negoziatore principale.

I colloqui di Ginevra, previsti per martedì e mercoledì, coinvolgeranno delegazioni ucraine, russe e americane. Zelensky ha chiesto una maggiore pressione sulla Russia attraverso sanzioni più severe e un aumento delle forniture di armi, sottolineando che l'Ucraina aveva già fatto compromessi significativi cercando chiarezza su ciò che la Russia era disposta a offrire.

Volodymyr Zelensky // Shutterstock

La Russia sarà rappresentata dal consigliere del presidente Putin, Vladimir Medinsky, che sostituirà il precedente negoziatore principale, una mossa che Zelensky ha suggerito essere una tattica di ritardo. Le dispute territoriali, in particolare per la parte orientale di Donetsk, restano il principale ostacolo, con Kiev che rifiuta le richieste russe di cedere territori.

Zelensky ha anche criticato l'assenza dell'Europa dai colloqui e ha esortato gli Stati Uniti a rimanere impegnati nonostante le pressioni politiche interne, chiedendo al contempo il monitoraggio del cessate il fuoco, scambi di prigionieri e coinvolgimento internazionale nella sicurezza postbellica, incluso il possibile dispiegamento di truppe francesi e britanniche...