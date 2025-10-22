Zelensky e Støre si impegnano a continuare a sostenere l'Ucraina fino al 2026

HQ

Zelensky e Støre si sono incontrati mercoledì a Oslo per riaffermare il sostegno della Norvegia all'Ucraina, annunciando l'intenzione di estendere l'assistenza militare ed energetica fino al 2026.

Nell'ambito del rinnovato impegno, la Norvegia ha presentato un pacchetto di aiuti da 1,5 miliardi di corone (135 milioni di dollari) volto a garantire elettricità e riscaldamento all'Ucraina prima dei mesi invernali.

"Siamo molto grati a voi, popolo norvegese, per aver salvato la vita del nostro popolo", Ha detto Zelensky durante una conferenza stampa congiunta, sottolineando la continua minaccia della Russia.

"Ci difendiamo con sistemi di difesa aerea, elicotteri, F-16 e altri mezzi, ma questo non è mai abbastanza. Siamo grati per il vostro sostegno e abbiamo discusso di continuare nel 2026".

Støre ha sottolineato l'impegno della Norvegia per l'assistenza militare e umanitaria a lungo termine, aggiungendo che gli sforzi diplomatici coordinati continueranno. Venerdì è previsto un nuovo incontro con Zelensky durante la riunione della "coalizione dei volenterosi" a Londra.

"L'Ucraina sta affrontando un altro inverno difficile e l'accesso all'elettricità è instabile", Ha detto Støre. "Attraverso la nostra cooperazione con l'UE, miriamo a garantire energia e calore affidabili per le famiglie, le imprese e le istituzioni ucraine".

Il ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide ha sottolineato l'importanza della sicurezza energetica per la resilienza dell'Ucraina. "Lavorando a stretto contatto con l'UE, ci assicuriamo che questo sostegno contribuisca direttamente alla stabilità energetica dell'Ucraina", ha affermato.